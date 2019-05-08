VİDEO | İstanbul Barosu: Bu seçim değil, seçimin iptal kararı şaibelidir

İstanbul Barosu, YSK’nın İstanbul’da seçimin iptaline yönelik kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada seçimin güvenliğini sağlamak için izlenecek yol haritası paylaşıldı.

İstanbul Barosu, YSK’nin İstanbul seçimlerine yönelik iptal kararına “Baromuz, kararın gerekçesini irdeleyerek hukuksal bir tahlile tabi tutulmasını gereksiz bulmaktadır. Kararı veren kurulun böyle bir saik taşımadığı açık iken, hukuk kurumumuza özgü ciddiyetimizi bu alana yöneltmeyi doğru bulmamaktayız. Bu nedenle, süreç itibariyle ifade edilebilir ki, bu seçimin kendisi değil, iptal kararı şaibelidir” ifadelerini içeren bir açıklama ile tepki gösterdi.

Açıklamada baronun seçimin hukuk güvenliğini sağlamak üzere 23 Haziran tarihine dek atacağı adımları içeren 6 maddelik bir yol haritası da paylaşıldı.

Açıklanan yol haritası şöyle:

İstanbul Barosu, Türkiye'deki bütün avukatlara çağrı yaparak, bir yandan toplumun bilinçlendirilmesinde diğer yandan da 23 Haziran günü hukuk güvenliğinin sağlanmasında katkı talep edecektir. Şimdiye değin "her okula bir avukat" arayışında yaptığımız çalışmaları, ülkemizin her yanından katkı verecek meslektaşlarımızla birlikte, bu kez "her sandığa bir avukat" hedefi ile sürdürmeyi planlamaktayız.

Bu amaçla Baromuzun Galata'daki Kültür Merkezi, "İstanbul Barosu Seçim Hukuku Üssü' olarak konumlandırılacak, bir yandan seçim sürecinde yaşanacak ihlallere hukuki yardım için meslektaşlarımız örgütlenecek, diğer yandan da seçim hukuku bağlamında yardım sağlayacak uzmanların çalışmaları ve sandık eğitimleri yapılacaktır.

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) ile Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütlerine çağrı yapılarak, demokrasi için dayanışma sağlanacak ve ortak etkinlikler planlanacaktır.

İstanbul'daki billboardlarda seçime yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

İstanbullu seçmenlerin 23 Haziran’a yönelik iradelerinin sandığa kusursuz yansıması hedefine yönelik her türlü basın ve iletişim etkinlikleri sergilenecektir.

İstanbul Barosu Merkez Binası önünde 23 Haziran'a kadar her gün 20.00-21.00 saatleri arasında YSK iptalinin hukuksuzluğunun sergilenmesi ve meslektaşlarımız arasında dayanışma oluşturulması için "demokrasi için dayanışma nöbetleri" tutulacaktır.

İşte İstanbul Barosu'nun açıklaması: