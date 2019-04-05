VİDEO | İmamoğlu: Eyüp Sultan Hazretlerinin olduğu yer bana açılmadı biliyor musunuz?

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 'Dedim ki 'Camiye girmeyeyim, hani Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yer daha gizli bir yer, orada Allah kabul etsin ibadetimizi yapalım.' Açılmadı biliyor musunuz? Herkese açılır, ben biliyorum. Ben de kıldım orada. Açılmadı, izin verilmedi. Sonra yandaki bir başka küçük türbe var, onun içindeki bir alanda...' diye konuştu.

soL - Haber Merkezi