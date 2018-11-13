VİDEO | 'İmam hatipleri kapatalım videoları çeken Kemalistler tutuklansın...'

Mustafa Kemal Atatürk'e 10 Kasım'da hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Şahin'e destek videosu paylaşan çarşaflı bir kadın, 'Bu tür ifadeler fikir özgürlüğü değil suç teşkil ediyorsa, günlerdir sosyal medyada 'istersen hocaları, müritleri asalım', 'imam hatipleri kapatalım' diyerek Türkiye'de kaosa, bölücülüğe teşvik edici videolar çeken Kemalist kesimdeki herkesin tutuklanmasını istiyoruz' dedi.

10 Kasım töreni sırasında saygı duruşunda bulunanlara "Burada neden bekliyorsunuz, burada ne oluyor. Bu bir kıyamdır, Allah'ın kanunu bilmiyorsunuz, batılı inançları getirtti, yazılı kanunları kaldırttı, puta tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz" diyen Emine Şahin, Atatürk'e hakaret suçlamasıyla tutuklanırken, Şahin'e tuhaf bir destek mesajı geldi.

Sosyal medyada Şahin'e destek videosu paylaşan çarşaflı bir kadın, Emine Şahin'in kullandığı ifadelere destek verdiğini söylerken, "Bu tür ifadeler fikir özgürlüğü değil suç teşkil ediyorsa, günlerdir sosyal medyada 'istersen hocaları, müritleri asalım', 'imam hatipleri kapatalım' diyerek Türkiye'de kaosa, bölücülüğe teşvik edici videolar çeken Kemalist kesimdeki herkesin tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

Erdoğan'a da seslenilen videoda, "Lütfen Müslümanlar üzerindeki Kemalist ambargoyu kaldırın. Sadece türbanlıların okullarda serbest bırakılması, imam hatiplerin açılması İslam'a hizmet değildir" denildi.