VİDEO | İlber Ortaylı, kadın düşmanı gericinin elini öpmeye çalıştı: İşte Bakan danışmanı tarihçinin hazin hali

Tarihçi, yazar İlber Ortaylı, kadın düşmanı açıklamalarıyla bilinen gerici isim Ömer Tuğrul İnançer'in elini öpmeye çalıştı.

Kültür ve Turizm Bakanının danışmanı tarihçi, yazar İlber Ortaylı, "Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. 7-8 aydan sonra anne adayı biraz hava almak için beyinin otomobiline biner, biraz dolaşır", “Kadının ekonomik özgürlüğü aldatmaca, çalışan kadın yuvasını dağıtıyor” ve "Hem evlenmem hem hamile kalırım diyenler var. Hürriyetmiş! Or...luğun adının hürriyet olduğu dünyaya tükürürüm" gibi sözlerle gündeme gelen, harf devriminin köpekleştirme olduğunu söyleyen gerici Ömer Tuğrul İnançer'in elini öpmeye çalıştı.

Bir imza gününde karşılaşan ikilinin görüntüleri kameralara şöyle yansıdı: