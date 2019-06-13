VİDEO I Sarhoş AKP'li CHP standına geldi, 'Erdoğan' sloganları attı...

AKP'li sarhoş bir genç, Kadıköy'de CHP standına gelerek 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı.

Kadıköy'de seçim çalışması yapan CHP'nin standına gelen AKP'li sarhoş bir genç, Erdoğan sloganları attı.

CHP'lilerin stanttan uzaklaştırma girişimlerine "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla yanıt veren sarhoş AKP'li, daha sonra kimliğini düşürdü.

Görüntüleri paylaşan CHP'li Barış Yarkadaş, "İzleyin... Zil zurna sarhoş bir genç, CHP Kadıköy Tepe Natilius önündeki standımıza saldırdıktan sonra "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan atıyor ve arkadaşlarımızı taciz ediyor. Arkadaşlarımız bu provokasyonu sakinlikle savuşturuyor. Bu sırada ise kimliğini düşürüyor" dedi.