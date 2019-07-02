VİDEO I İBB'nin kayıp araçları ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda aracın kayıp olduğu iddiasının ardından konuya ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı. İBB'nin milyonlarca liralık kayıp araç filosunun bir kısmının AKP'li belediyede bulunduğu iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye için kiralanmış ve belediyede olmayan araçların belediyeye iadesi istemiş, aksi halinde yasal işlem başlatılacağını duyurmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ise, şu ana kadar yapılan incelemeler sonucunda sadece altı bin civarında İBB'ye ait lüks aracın kayıp olduğunu ve bu araçların kimlere verildiğinin dahi belli olmadığını ifade etmişti.

gazzetta9'dan Celal Eren Çelı̇k'in haberine göre, seçim akşamı İstanbul'dan ayrılan İBB'ye ait araçlardan büyük bölümü Sakarya'nın AKP'li Erenler Belediyesi'nin asfalt şantiyesine çekildi.

İki gün burada kalan araçlar daha sonra Sakarya'nın merkez ilçelerine dağıtıldı. Dağıtılan araçlardan bazıları Serdivan Belediyesi'ne ait şantiye şefliğine ait arazinin uzak bir bölümüne park edildi.

Diğer ilçelerde de araçların gözden uzak yerlere çekilmiş ve üzerlerindeki İBB ibarelerinin sökülmüş olduğu belirlendi.

Haberde yer alan videoda araçların plakaları ise açıkça görülüyor.