VİDEO I Binali Yıldırım İspark sorularını önceden almış

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın 2 Haziran'da NTV-Star ortak yayınında sorulacak soruları önceden aldığı ortaya çıktı.

AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım, 2 Haziran'da NTV-Star ortak yayınında İspark ile ilgili soruları yanıtladı.

Yıldırım'ın soruları yanıtlarken baktığı elindeki dosyada 'İspark Soruları' notu ve altında cevapların olduğu görüldü.

Yıldırım'ın soruları önceden aldığı ve danışmanlarının ona göre cevaplar hazırladığı ortaya çıktı.

Öte yandan canlı yayında kendisine sorulacak soruları bilen Yıldırım'ın bir sonraki sorunun yanıtını soru sorulmadan önce vermesi sonrası program sunucusu Simge Fıstıkoğlu'nun "şimdi onu soracaktık" demesi de dikkat çekti.

ArtıTV'de konuya ilişkin yer alan haber görüntüleri şöyle: