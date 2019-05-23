VİDEO | Hastanede skandal görüntüler: Defalarca ateş açıldı...

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Bölümü önünde skandal bir olay yaşandı. Yaşanan bir kavganın ardından iki taraf da aynı hastaneye getirilince, gruplar arasında hastane acili önünde büyük bir kavga çıktı. OIay sırasında polisler tarafından defalarca havaya ateş açılırken, kavga önlenemedi. Alınmayan güvenlik önlemleri ve acil önünde yaşananlar diyecek söz bırakmadı...

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi acil bölümü önünde geçtiğimiz günlerde yaşanan olay büyük tepki çekti.

İki grup arasında yaşandığı belirtilen kavganın ardından iki tarafı da aynı hastaneye getiren polis ekipleri, olayların büyümesi karşısında "çaresiz" kaldı.

Polisler hastane acili önünde defalarca havaya ateş açmak zorunda kaldı.

İşte olay anına ait görünüler:





'AYRI HASTANEYE GÖTÜRÜLMELİYDİ'

Hastane acili önünde yaşanan olayı soL'a değerlendiren Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çevrim, "Husumetli iki grup karakoldan muayene için aynı hastaneye götürülüyor. Oysa olay çıkacağı öngörülerek ayrı hastanelere götürülmeliydi. Sonrasında olaylar büyüyor ve polis kavgayı durdurmak için defalarca havaya ateş açıyor" dedi.

Emniyet güçlerinin genellikle en yakındaki aynı hastaneyi tercih ettiğini, bunun da böyle güvenlik sorunlarına yol açabildiğini aktaran Çevrim, "Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Bu tip durumlar hastaneyi bir anda cehenneme çevirebiliyor ve büyük güvenlik sorunlarına neden olabiliyor. Konuya ilişkin daha dikkatli olunması adına İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Çevrim, bu tip olayların önüne geçilmesi için bir çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.