VİDEO | Hafriyat kamyonları gece yarısı Erdoğan geçidi yaptı

İstanbul Üsküdar'da hafriyat kamyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan için tur attı.
Gece yarısı kornalara basılarak yapılan geçit tepki çekerken, müdahalede bulunulmadı.
Olayı Halk TV'den İsmail Dükel sosyal medya üzerinden duyurdu:
Gecenin bir yarısı İstanbul’un Üsküdar meydanında 100 den fazla hafriyat kamyonu kornalarla tur attı. Kimse bir şey demedi. “Çünkü Reis seninle devam” pankartları taşıyorlardı.
Propagandaya tamam, ama böylesi rezilliğe hayır..@cancoskun pic.twitter.com/2eGOYIIzAJ
— İsmail Dükel (@ismaildukel) 12 Mayıs 2018