VİDEO | Hafriyat kamyonları gece yarısı Erdoğan geçidi yaptı

İstanbul'da birçok ölüm ve kaza haberiyle gündeme gelen hafriyat kamyonları gece yarısı Erdoğan geçidi yaptı. Yurttaşların tepkisini çeken kornalı geçide polis ekipleri müdahale etmedi.
Pazar, 13 Mayıs 2018 10:58

İstanbul Üsküdar'da hafriyat kamyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan için tur attı.

Gece yarısı kornalara basılarak yapılan geçit tepki çekerken, müdahalede bulunulmadı.

Olayı Halk TV'den İsmail Dükel sosyal medya üzerinden duyurdu:

 