VİDEO- Gülen: Erdoğan parti kurmak istediği zaman yanıma geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ın parti kurmadan önce Pensilvanya'dan icazet aldığını söylemiş, bu iddiayı yalanlayan Erdoğan, İnce hakkında tazminat davası açmıştı. Bu tartışmanın ardından Gülen'in konuya ilişkin yaptığı eski bir açıklama ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki "Pensilvanya'dan icazet" tartışması sonrası Gülen'in konuyla ilgili eski bir açıklaması ortaya çıktı.

Alman ZDF kanalına konuşan Gülen, Erdoğan'a ilişkin, "Onunla çok sıkı münasebetim olduğu söylenemez. Parti kurmak istediği zaman yanıma geldi. 'Erbakan'dan ayrılmak istiyorum' dedi. 'Hocayla vuruşmadan bu işi yapın' dedim. 'Türkiye'de askeri darbeler birbirini takip ediyor, onlarla iyi geçinirseniz bir şey yapabilirsiniz' dedim. Asansörle aşağıya giderken 'evvela bunların hakkından gelmek lazım' diyor... Adımı söylemeden 'Pensilvanya'ya teşekkür ediyorum' dedi. Adımı bir kez andığını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.