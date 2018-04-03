VİDEO | Genelkurmay Başkanı Akar kafasına çarpan askeri böyle uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Akar'ın Saray ünlüleri ile yaptığı sınır ziyaretine ilişkin görüntüler, gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın beraberindeki "ünlü" isimlerle Oğulpınar Hudut Karakolu'na yaptıkları ziyaretin görüntüleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hulusi Akar, İbrahim Tatlıses, Tayyip Erdoğan ve Sibel Can yan yana oturuyor. Bu sırada Hulusi Akar'ın arkasında duran bir asker ise selfie çekmeye çalışıyor.

Hulusi Akar'ın arkasında duran ve selfie yaparken görüntülenen askerin Akar tarafından uyarıldığı kameralara yansıdı.

Selfie sırasında Akar'ın kafasına çarpan asker, Genelkurmay Başkanı tarafından böyle uyarıldı: