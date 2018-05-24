VİDEO | 'Fakir evi ziyareti' Erdoğan'a bir başka enerji veriyormuş...

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in 'Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı' mesajı sosyal medyada büyük tepki çekerken, Erdoğan'dan da 'fakir evi ziyareti' açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün TRT ekranlarına konuk olmuş ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde Hüseyin Cahit Sargın isimli bir yurttaşın evine yaptığı iftar ziyareti sorulurken, Erdoğan şöyle konuştu: “Yorulmuyor musunuz diye soruyorlar ya, işte böyle olursan yorulmazsın. Senin bütün yorgunluğu alıyor, sana bir başka enerji veriyor. İşte o enerjiyle birlikte biz yola revan oluyoruz. Ve benim bu fakir evi geleneğim, taa belediye başkanlığımdan başlar. O gün bugün de devam eder. Dün akşam aynı şekilde devam etti. Devam edecek.”





ŞİMŞEK BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in eski bir tweeti dün akşam sosyal medyada yeniden gündem oldu. Şimşek'in mesajında, "Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı" ifadeleri yer alırken, mesaja çok sayıda tepki gelmişti.