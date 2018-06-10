VİDEO | Erdoğan'ın miting meydanlarını nasıl doldurduğu belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de düzenlendiği mitinge İzmir'den getirilen vatandaşlar 'Ödemiş seninle gurur duyuyor' deyince meydanın nasıl doldurulduğu da ortaya çıkmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Denizli'de seçim mitinginde açıklamalarda bulunurken, ilginç anlar yaşandı. Erdoğan’ın konuşması sırasında İzmir'e ilişkin talepler sloganlarla dile getirilince Erdoğan, “Arkadaşlar bu işler çalışma işi, şimdi biz İzmir’de değiliz, neredeyiz?” dedi. Daha sonra alandan yükselen "Ödemiş seninle gurur duyuyor" sloganlarına yanıt veren Erdoğan, “Ya arkadaşlar Denizli’de de mi Ödemiş var. Allah Allah… Bunu şimdi ben sayın Başbakana söylerim, o gereğini halleder inşallah” dedi. İşte o anlar:

