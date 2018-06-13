VİDEO | Erdoğan'dan partililere talimat: Bunu dışarda konuşamam ama HDP baraj altında kalmalı

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 Haziran'da partisinin İstanbul il başkanlığında basına kapalı olarak düzenlenen Mahalle Başkanları Toplantısı'nda 'HDP baraj altında kalmalı, onların baraj altı kalması demek bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir' dediği ortaya çıktı.

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP’yi 24 Haziran seçimlerinde baraj altında bırakma amaç ve politikasını gözler önüne seren görüntü kaydı ortaya çıktı.

Basına kapalı toplantıda Erdoğan, “Onların baraj altı kalması demek bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntünün, Erdoğan’ın katılımı ile 10 Haziran tarihinde AKP İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen Mahalle Başkanları Toplantısı'nda çekildiği iddia edildi.

Düzenlenen toplantıya Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, genel başkan yardımcıları, milletvekili adayları, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen programda, Erdoğan partililere yaptığı konuşmada doğrudan HDP’nin baraj altında bırakılmasını istedi.

Söz konusu görüntülerde Erdoğan, şunları söyledi:

“HDP üzerinde parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşurum. Niye sizlerle konuşuyorum, çünkü onların baraj altı kalması demek bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir. (Alkış) Dolayısıyla da her ilçede arkadaşlarım, özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kim kimdir bunu çok iyi biliyorsunuz. Öyle mi? (Öyle öyle) Çünkü mahalle temsilcilerimiz kimin kim olduğunu bilmiyorsa o zaman zaten bu görevi bıraksın. Bilmemiz lazım. Alacaksınız önünüze sandık seçmen listesini, bu sandık seçmen listesinde kim kimdir, buna göre onlar üzerinde özel bir çalışma yapmanız inanıyorum ki bize çok farklı bir netice getirecektir. Markaja alacaksınız, markaja. Çünkü…”

İşte sosyal medyada ses getiren o kayıt: