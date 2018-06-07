VİDEO | Erdoğan göz göre göre yalan söyledi: Komünistler satarım demiş, Özal sattırmamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komünistlerin köprüleri satmak istediğini ancak Özal ve Demirel'in sattırmadığını söyledi. Oysa Özal, köprülerin satılması için 'satarım efendim, çok güzel satarım' sözleriyle tarihe geçmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Mersin mitinginde yaptığı konuşmada Turgut Özal'ın köprüleri komünistlere rağmen sattırmadığını söyledi.

Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi, biz gelince yıkacağız diyor. Öbürü biz satacağız diyor. Hatırlayın birinci köprüyü Süleyman Demirel yapmıştı. O zaman ki komünistler ne diyordu: Biz köprüyü satacağız diyordu. Rahmetli Özal'da satamazsınız diyordu. Ne oldu? Neyi satıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer" dedi.

Ancak gerçekler Erdoğan'ın söylediğinin tam aksini söylüyor.

1983 seçimlerinde televizyon ekranlarındaki bir açık oturuma katılan Özal, köprülere ilişkin "Satarız hem de çok iyi satarız" demişti.

İşte o anlar: