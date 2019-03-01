VİDEO | CHP'li belediye başkanından kadınlara: Oy vermezseniz adam yerine koymam

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kadınlara 'Oy vermezseniz sizi adam yerine koymam' dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 31 Mart'ta CHP tarafından yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş, seçim çalışmaları sırasında tepki çeken ifadeler kullandı.

Bir beldede ziyareti sırasında ellerinde dövizlerle kadınlar tarafından karşılanan Lütfü Savaş, kadınlara tepki göstererek, “Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz" dedi.

Bir yurttaşın hizmet vermeye mecbur olduğunu söylemesi sonrası sesini de yükselten Savaş, “Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız” ifadelerini kullandı.

İşte o anlar: