VİDEO | CHP'den bir AKP'li aday daha: Bu ismi unutanlara önemli hatırlatma...

31 Mart yerel seçimlerinde birçok ili MHP'den kopan İyi Parti'ye bırakan, eski MHP ve AKP'lileri belediye başkan adayı yapmaya çalışan CHP, listeye bir isim daha ekledi. İçişleri Bakanlığı döneminde halka gaz bombası yağdıran ve bir yurttaşa 'Nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at, oyna da göreyim' diyen İdris Naim Şahin, yerel seçimlerde CHP'den aday olacak.

Geçtiğimiz seçimlerde AKP kurucularından Abdullatif Şener'i milletvekili yapan CHP, şimdi de bir diğer AKP kurucusu İdris Naim Şahin'i belediye başkan adayı yapmaya hazırlanıyor. 31 Mart seçimlerinde birçok eski MHP ve AKP'liyi aday göstermeye çalışan CHP'nin son gözdesi olan Şahin, 2001'den 2013'e kadar AKP'de kalmış, İçişleri Bakanlığı görevinde de bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı döneminde halka adeta gaz bombası yağdıran Şahin, her fırsatta biber gazının "sağlığa zararı" olmadığını söylemiş, halka alay etmişti. Şahin'i hafızalara kazıyan olay ise 2012'de Erzurum'da yaşanmıştı. Erzurum'da 5 TEDAŞ işçisinin öldüğü gölette incelemelerde bulunduktan sonra Pasinler'e giden dönemin İçişleri Bakanı Şahin, kendisini gördüğü için sevindiğini belirten bir yurttaşa, "Nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at, oyna da göreyim" demişti.

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