VİDEO | Büyükçekmece'de AKP oyunu: Neler yaşandığını anlattı...

Polislerin AKP talimatıyla kapı kapı gezerek ikamet kontrolü yaptığı Büyükçekmece'de neler yaşandığı ortaya çıktı. Polislerin ikamet adresleri doğru olan seçmenleri 'burada oturmuyor' diye kaydettiği belirtiliyor.

AKP'nin "usulsüz seçmen kaydı" iddiasıyla seçimleri iptal ettirmek istediği Büyükçekmece'de ilginç günler yaşanıyor.

İlçe dün adeta polis ablukasına alınırken, neler yaşandığı Büyükçekmece'de yaşayan bir yurttaş tarafından anlatıldı.

İddiaya göre polisler, adres kayıtları doğru olan seçmenleri bile "burada oturmuyor" şeklinde kaydediyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Soylu ve Yavuz'un Büyükçekmece balonu patladı. Bu yüzlerce örnekten sadece biri. İşte gerçek!" diyerek paylaştığı video şu şekilde: