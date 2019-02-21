VİDEO | Baykal 16 ay sonra TBMM'de: Yemin etti

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 16 ay sonra ilk kez TBMM'ye gelen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yemin ettii.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekili yemini etti.

Baykal 24 Haziran genel seçimleri ardından, sağlık sorunları nedeniyle yemin edememişti.

Yemin törenini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de izledi.

Baykal bir minibüs içinde tekerlekli sandalye ile Meclis'e geldi. Baykal'i taşıyan minibüs giriş kolay ve hızlı olması için iktidar kulisine yakın bahçeden yapıldı. CHP milletvekilleri tarafından karşılanan Baykal'in ricası üzerine Meclis’e gelişinde fotoğraf çekilmesine izin verilmedi. Çekimi engellemek için de milletvekilleri ve güvenlik görevlileri çevresinde adeta etten duvar ördü.

Genel Kurul'da Kılıçdaroğlu ile yan yana oturan ve sohbet eden Baykal, daha sonra kürsüye çıkarak yemin etti.





16 EKİM 2017'DE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

16 Ekim 2017’de beyin kanaması geçiren Baykal, o tarihten bu yana tedavi görüyor.

24 Haziran seçimlerinde hastanedeyken yeniden Antalya milletvekili seçilen Baykal, sağlık durumu elvermediği için, TBMM’nin yeni yasama döneminin başladığı 1 Ekim 2018’deki yemin törenine katılamamıştı. Anayasa gereği, milletvekillerinin ya yeni yasama yolunın başında ya da TBMM Genel Kurulu’nda katıldıkları ilk birleşimde yemin etmeleri gerekiyor. Yemin etmeyen milletvekilleri yasama faaliyetlerine katılamıyor.