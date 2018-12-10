VİDEO | Bakın Şişli'nin kaymağını kimler yiyor: Erdoğan ihale için işadamından ne istedi?

CHP Şişli Belediye Başkanı aday adayı Dursun Çaltı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yandaşlarına birçok önemli arsayı peşkeş çektiğini söylerken, bir ihaleye ilişkin çarpıcı aktarımlarda bulundu.

CHP Şişli Belediye Başkanı aday adayı Dursun Çaltı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin aktarımlarda bulunmaya devam ediyor.

Çaltı, Esentepe'de yer alan Denizbank'ın bulunduğu binanın ihalesi hakkındaki gerçekleri açıklarken, ihaleyi ilk olarak Hüsnü Özyeğin'in kazandığını ancak devreye Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşı Aziz Torun'un girdiğini dile getirdi.

Bu gelişmenin ardından Erdoğan'ın Özyeğin'i gece yarısı havalimanına çağırdığını belirten Çaltı, görüşmenin ardından Özyeğin'in ihaleden çekildiğini, bunun karşılığında kendisine yeni bir arsa verildiğini söyledi.

İşte Çaltı'nın açıklamaları:





ŞİŞLİ'DE 2 TRİLYONLUK İHALE...

Çaltı, sosyal medyadan paylaştığı bir diğer videoda ise, CHP İl Başkanlığı yaptığı dönemde, belediye başkanı olan Erdoğan'la bir görüşme yaptığını, görüşmede Şişli'deki Cevahir Alışveriş Merkezi’nin inşaatının yerine yeşil alan yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Çaltı, Erdoğan'la yaptıkları görüşmeyi şu sözlerle aktardı: