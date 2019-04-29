VİDEO | Atatürk'e 'şeytan' diyen yazar hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'e 'şeytan' diyen Hamza Andreas Tzortzis hakkında, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Hamza Andreas Tzortzis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaptığı konuşmada Atatürk ve silah arkadaşlarını kast ederek onlara hakaret ettiği belirtilen Tzortzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen bir programa katılan ve Timaş yayınları tarafından kitabı çıkarılan İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis, Atatürk’e "şeytan" demişti.