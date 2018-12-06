VİDEO | AKP'nin Ağrı adayı Sayan, Erdoğan için 'Yılanlar da gömlek değiştirir' demişti

Baykal'ın CHP genel başkanlığından istifa ettiği gün gözyaşı döken, CHP'nin 32. kurultayında Tayyip Erdoğan için 'Yılanlar da gömlek değiştirir ama zehirleri bitmez' diyen Savcı Sayan, AKP'den Ağrı belediye başkan adayı yapıldı. Sayan, 'Biz kötüyü bilmeseydik hepimiz AKP'de milletvekili olurduk' demişti.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinini 14 il belediye başkan adayını daha açıkladı. Bunlardan biri de Ağrı adayı Savcı Sayan. 1996-2000 yılları arasında CHP Genel Merkez Gençlik Kolları'nda MYK üyeliği yapan Sayan, CHP Ağrı il başkanlığı görevini de yürütmüştü. Deniz Baykal'a yakın isimlerden olan Sayan, Baykal'ın istifa ettiği basın toplantısında, "yapma" diye bağırıp gözyaşı dökmesiyle hatırlanıyor. "CHP’yi Aleviler ele geçirdi" sözleri ile tepkileri üzerine çeken Sayan, 2015 yılında AKP’den İzmir milletvekili adayı olmuştu.

Erdoğan'ın bugün adaylar arasında Savcı Sayan'ın ismini saymasının ardından, CHP'li olduğu dönem AKP aleyhine yaptığı konuşmalar yeniden gündeme geldi.

Eski CHP'li Savcı Sayan, AKP'ye şu sözlerle yüklenmişti: "Biz kötüyü bilmeseydik hepimiz şimdi AKP'de milletvekili olurduk. AKP ve Tayyip Erdoğan 'gömlek değiştirdik' dedi, aldanmayın. Yılanlar da gömlek değiştirir ama zehirleri bitmez."

İşte AKP adayı Savcı Sayan'ın o günkü konuşması: