VİDEO | AKP'li meclis üyesi iki çocuğun ölümüne neden oldu

Mersin Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi AKP'li Ramazan Topal, yaya geçidinde iki küçük çocuğa ve onları karşıya geçirmeye çalışan teyzelerine çarptı. Kaza anında oldukça süratli olan Topal, mahkemede 50 kilometre hızla gittiğini ileri sürerek tahliyesini istedi. soL'un ulaştığı görüntüler ise Topal'ı yalanlıyor. Aile olayın üzerinin örtülmesinden ve Topal'ın serbest bırakılmasından endişeli.

Mersin Toroslar'da 2 Temmuz'da yaşanan bir trafik kazasında 6 yaşındaki Ekin ve 9 yaşındaki Evrim Çakmakçı, yaşamını yitirdi. Aynı kazada teyzeleri İlknur Emine Yalçın ise ağır yaralandı.

İki çocuğun ölümüne, teyzelerinin ise ağır yaralanmasına neden olan kazaya yol açan isim Mersin'in Toroslar Belediyesi Meclis üyesi AKP'li Ramazan Topal oldu.

Olay anında oldukça süratli olan Topal, çıkarıldığı mahkemede hızının 50 kilometre olduğunu belirterek yaya geçidinde çarptığı aileyi suçladı.

Topal'ın bu iddiasına karşın, kaza anına ilişkin soL'un ulaştığı görüntüler aksini kanıtlıyor.

Oldukça süratli şekilde yaya geçidine doğru ilerleyen Topal, aynı aileden üç kişiye çarparak savuruyor.





DONDURMA YİYECEKLERDİ

Kaza sırasında ablası İlknur Emine Yalçın ile birlikte araçta bulunan ve araçta kalarak kaza anına şahit olan Elçin Yalçın, kaza öncesi çocukların dondurma istediğini ve ablası İlknur Emine Yalçın'ın AVM park alanında durarak yaya geçidinden çocuklarla birlikte karşıya geçmeye çalıştığını aktardı.

Birden bir ses duyduğunu belirten Yalçın, ablası ve çocukların yerde olduğunu gördüğünü aktardı. Yalçın, Topal'ın hatalı olduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Öte yandan AKP'li Meclis Üyesi Topal'ın tahliye için girişimlerde bulunduğu belirtilirken, çocuklarını kaybeden Çakmakçı ailesi ise suçluların cezasını çekmesini ve olayın üzerinin örtülmemesini talep ediyor.