VİDEO | AKP'den vekil manzaraları: Cumhurbaşkanı Allah gibi geliyor bize

Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AKP'li Cumhurbaşkanın Erdoğan'la yaşadığı 'bıyık' diyaloğunu anlattı, 'Cumhurbaşkanı dediğin zaman Allah gibi geliyor bize, dedim efendim saat 4'e kadar uzar bıyıklarım hiç merak etmeyin. Yanağımızı okşadı, o şekilde Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcunun gol atmışlığı gibi AKP'li olmuş olduk' dedi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Malatya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen bir diyaloğu anlattı.

Ağar'ın sosyal medya üzerinden yayılan videosunda kullandığı ifadeler ve o an kameralara yansıyan görüntüler şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Miting için ayakta bekliyoruz, protokol dizildi, tek tek tokalaştı, sıra bana geldi, şöyle yüzüme baktı gülüyor, ben niye gülüyor dedim tam o sıra, ‘Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?’ dedi. Bende, ‘Efendim uzar dedim’ yanağımı okşadı.

Biz haşa, Cumhurbaşkanı dediğin zaman Allah gibi geliyor bize, dedim efendim saat 4'e kadar uzar hiç merak etmeyin. Yanağımızı okşadı, o şekilde Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcunun gol atmışlığı gibi AKP'li olmuş olduk.