VİDEO | 'AKP seçmene para dağıttı' iddiası

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala tepki çekecek bir iddia gündeme geldi.

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala AKP'nin seçmene para dağıttığı iddia edildi.

İyi Parti milletvekili Murat Ağırel tarafından paylaşılan videoda "Gebze Mevlana Mahallesi...Videoda ki teyze AKP’nin para dağıttığını söylüyor..24 Haziran’da kaybetme korkusu neler yaptırıyor değil mi? Sayın Savcılar bu suç değil midir?" ifadeleri yer aldı.