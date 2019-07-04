VİDEO | Abdurrahman Dilipak'tan 'FETÖ'nün siyasi ayağı AKP' itirafı

Katıldığı bir televizyon programında AKP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'nin 3'te ikisinin FETÖ'yle fotoğrafının bulunabileceğini söyledi, 'Vali de oradaydı, kaymakam da oradaydı, belediye başkanı da oradaydı, vakıflar, dernekler, sendikalar herkes kucak kucağaydı' dedi.

Akit TV'de açıklamalarda bulunan Abdurrahman Dilipak, Cemaat operasyonlarına yönelik tepkisini dile getirdi.

"Seçim sonuçlarının bu şekilde çıkmasında bu yanlış politikanın da payı var. Bankada hesabı var diye bir sürü adamı ihbar ettiler. Onu ihbar edenler, asıl kriptolar kendilerini akladılar" diyen Dilipak, "AK Parti’nin 3’te 2’sinin FETÖ'yle fotoğrafı var. Türkçe Olimpiyatları il il gezdirilirken gitmeyen teşkilat mı vardı? Vali de oradaydı, kaymakam da oradaydı, belediye başkanı da oradaydı, vakıflar, dernekler, sendikalar herkes kucak kucağaydı" ifadesini kullandı.