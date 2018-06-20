VİDEO | 24 Haziran seçimleri için bir usulsüzlük haberi daha

24 Haziran seçimleri için ilk olarak yurt dışı seçmenler sandığa giderken, bir usulsüzlük haberi daha geldi.
Halk TV Almanya Temsilcisi Oktan Erdikmen, "Belçika'da AKP'lilerin oy verme işlemi sona erdikten sonra salona getirilip oy kullandırılması üzerine itiraz eden vatandaşa 'devlet memuru' sandık başkanının cevabı: 'Geçebilir. Ben sandık başkanıyım, açıyorum'" paylaşımında bulundu.
Belçika'da AKP'lilerin oy verme işlemi sona erdikten sonra salona getirilip oy kullandırılması üzerine itiraz eden vatandaşa "devlet memuru" sandık başkanının cevabı: "Geçebilir. Ben sandık başkanıyım, açıyorum". pic.twitter.com/AZP1GkgjAJ
— Oktan Erdikmen (@oktanerdikmen) 20 Haziran 2018