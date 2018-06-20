VİDEO | 24 Haziran seçimleri için bir usulsüzlük haberi daha

Halk TV Almanya Temsilcisi Oktan Erdikmen‏, Belçika'da sandıkların kapatılması sonrasında oy kullandırıldığını iddia etti, olayın görüntülerini paylaştı.

24 Haziran seçimleri için ilk olarak yurt dışı seçmenler sandığa giderken, bir usulsüzlük haberi daha geldi.

Halk TV Almanya Temsilcisi Oktan Erdikmen‏, "Belçika'da AKP'lilerin oy verme işlemi sona erdikten sonra salona getirilip oy kullandırılması üzerine itiraz eden vatandaşa 'devlet memuru' sandık başkanının cevabı: 'Geçebilir. Ben sandık başkanıyım, açıyorum'" paylaşımında bulundu.