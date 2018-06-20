VİDEO | 24 Haziran seçimleri için bir usulsüzlük haberi daha

Halk TV Almanya Temsilcisi Oktan Erdikmen‏, Belçika'da sandıkların kapatılması sonrasında oy kullandırıldığını iddia etti, olayın görüntülerini paylaştı.
Çarşamba, 20 Haziran 2018 15:59

24 Haziran seçimleri için ilk olarak yurt dışı seçmenler sandığa giderken, bir usulsüzlük haberi daha geldi.

Halk TV Almanya Temsilcisi Oktan Erdikmen‏, "Belçika'da AKP'lilerin oy verme işlemi sona erdikten sonra salona getirilip oy kullandırılması üzerine itiraz eden vatandaşa 'devlet memuru' sandık başkanının cevabı: 'Geçebilir. Ben sandık başkanıyım, açıyorum'" paylaşımında bulundu.

 