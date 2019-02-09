VİDEO | 2. Abdülhamid'i Mahmut Şevket Paşa'ya anlattırdık: Dizi oyuncularına değil, kendisine...

AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2. Abdülhamid'i dizi oyuncularıyla anması sosyal medyada alay konusu oldu. Biz de soL Haber Portalı olarak 2. Abdülhamid'i Mahmut Şevket Paşa'ya anlattırdık; üstelik dizi oyuncularıyla değil, Paşa'nın kendi sesinden...

AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2. Abdülhamid'i ölümünün 101'inci yıldönümünde anmak için bir konferans düzenledi ancak konferansa tarihçiler yerine 'Payitaht: Abdülhamid' adlı dizinin oyuncuları çağrıldı. Bu durum, sosyal medyada alay konusu oldu.

MAHMUT ŞEVKET PAŞA: O KÖHNE BİZANSIN YILDIZ BURCUNDA OTURAN BAYKUŞ...

Biz de soL Haber Portalı olarak 2. Abdülhamid'i Mahmut Şevket Paşa'ya anlattırdık; üstelik dizi oyuncularıyla değil, Paşa'nın kendi sesinden...

Mahmut Şevket Paşa'nın 31 Mart Vakası sırasında orduya hitaben yaptığı konuşma şöyle: