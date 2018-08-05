Verilen soru önergeleri nereye gidiyor?

Muhalefet milletvekillerinin yeni sistemde ilgili bakanlıklara yönelttiği soruların TBMM’nin resmi internet sisteminde yayınlanması gerekirken, hiçbir önergenin sistemde yer almaması dikkat çekti.

Parlamentoda milletvekillerinin yürütmeyi denetleme araçlarının başında yazılı ve sözlü soru önergeleri gelirken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte sözlü soru önergeleri denetim araçları arasından kaldırıldı.

Ancak milletvekilleri, yeni sistemde de Cumhurbaşkanı ya da ilgili bakanlıklara yazılı soru önergesi vermeye devam edebiliyor. Bu doğrultuda 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşan yeni parlamentoda muhalefet milletvekilleri 10’larca yazılı soru önergesi verdi. Milletvekilleri, ekonomik durum, insan hakkı ihlalleri, güncel gelişmeler, çocuk hakları, ABD ile Türkiye arasında yaşanan kriz başta olmak pek çok konuda yazılı soru önergesi verdi.

SİSTEMDE GÖRÜNMÜYOR

Odatv'nin haberine göre muhalefet milletvekillerinin yeni sistemde ilgili bakanlıklara yönelttiği soruların TBMM’nin resmi internet sisteminde yayınlanması gerekirken, hiçbir önergenin sistemde yer almaması dikkat çekti. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, TBMM’nin resmi internet sitesinde denetim başlığı altında yer alan yazılı soru önergelerine ilişkin 27. yasama döneminde hiçbir kayıt bulunmaması akılları karıştırdı.

TBMM İçtüzüğü’ne göre, Meclis Başkanlığı’na verilen yazılı soru önergelerinin Meclis’te ‘Gelen Kağıtlar’ diye tanımlanan listede yayımlanması gerekiyor. 13-25 Temmuz tarihleri arasında toplam 9 kere yayımlanan “Gelen Kağıtlar” içerisinde de hiçbir önergenin yer almaması dikkat çekti. Söz konusu tarihlerde CHP, HDP ve İYİ Parti’li pek çok vekil 10’larca soru önergesi vermişti. Aynı tarihlerde milletvekillerinin hazırladığı Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler ile yasa önerileri ise ‘Genel Kağıtlar’ listesinde yayınlandı.

Yeni yönetim sistemiyle birlikte parlamentonun pek çok yetkisi tırpanlanırken, yazılı soru önergelerinin fiilen işlevsizleştirilmesi milletvekillerinin denetleme yetkisinin sınırlandırıldığı ve yeni yasama döneminin başından bu yana Meclis’in denetim yetkisinin fiilen durduğu anlamına geliyor.