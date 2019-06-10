Verem salgınıyla gündeme gelen Iğdır’da göçmen isyanı

Iğdır'da verem salgını haberleriyle gündeme gelen Göç İdaresi'ne bağlı Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde dün gece isyan çıktığı belirtildi. Bugün öğle saatlerinde ise tedavisi süren 30 kişi dışındaki 840 kişinin otobüslerle konsolosluk ve kamp merkezlerine gönderildiği açıklandı.

Iğdır-Doğubayazıt Karayolu Erhacı köyü bölgesine yapılan Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde gece saatlerinde isyan çıkması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Göçmenlerin, ülkelerine gitmemek için isyan çıkardıkları ileri sürüldü.

DHA’nın haberine göre ise bugün öğle saatlerinde merkezde Afganistan, Suriye ve Iraklılar’dan oluşan yaklaşık 870 göçmenden hasta oldukları için tedavileri süren 30 kişi haricindeki 840 kişi otobüslerle ülkelerinin konsolosluklarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki kamp merkezlerine gönderildi.

Iğdır’daki merkez verem salgınıyla gündeme gelmişti.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik merkezde kalan 400 kişinin verem hastalığına yakalandığına ilişkin iddiayı Meclis gündemine taşımıştı.

Iğdır Valiliği ise 2 kişide bulaşıcı hastalık olduğunu, hastalık şüphesi olan kişilerin karantinada olduğunu savunmuştu.

Valilik açıklamasında “Ülkemize başta Afganistan olmak üzere Pakistan ve diğer doğu ülkelerinden yasa dışı yollarla gelen ve daha sonra yakalanan göçmenlerden birkaçında oluşan bazı sağlık şikayetleri üzerine, Geri Gönderme Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklarla mücadele için sağlık ekiplerimizce Erzurum ilinden getirilen mobil röntgen tarama aracı ile sağlık taramaları başlatılmıştır” denilmişti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü bugün yaptığı açıklamada ise “Burası kamp merkezi değil. Biz bu insanları zaten ülkelerine geri gönderecektik. Ama araya bayram girince beklemek zorunda kaldık. Çünkü bayram sebebiyle konsolosluklar da tatil oldu. Bayram sonrası göçmenleri ülkelerine ya da kamp merkezlerine gönderiyoruz” dedi.