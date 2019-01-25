Venezuela'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden açıklama

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçiliği, Venezuela'da yaşananlara dair açıklama yayımlayarak, Venezuela Devlet Başkanı'nı seçmenin tek yolunun halk oyu olduğunu, Nicolas Maduro'nun Venezuela'nın anayasal devlet başkanı olduğunu duyurdu.

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçiliği, Venezuela'da yaşananlara dair bildiri yayımlayarak, sürece dair açıklamalarda bulundu.

"Türk Halkından Dayanışma Bekliyoruz" başlıklı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 20 Mayıs 2018'de yapılan seçimleri yüzde 65 oyla kazandığı, Maduro'nun anayasal olarak devlet başkanı olduğunu tartışmak için bir sebep olmadığı söylendi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından Venezuela halkına karşı uygulanan daimi ve adil olmayan yaptırımların sonucunda, emperyalist çıkarlara hizmet eden güdümlü hükümetlerin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini baltalamak; ve bununla uluslararası hukuk ve bir arada yaşama kuralları dahilinde halkların özgür iradeleri ile hareket etme hakkını elinden almaya çalışan faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Bu noktada uluslararası kamuoyu ve özellikle de mutlak dostluk ve dayanışmasını bizden esirgemeyen kardeş Türkiye halkı önünde birkaç noktayı açığa kavuşturmakta fayda olduğunu düşünüyoruz.