Venezuela Büyükelçisi Reyes: ABD Güney Amerika’daki bağımsızlıkçı projeyi hedef alıyor

İzmir’de düzenlenen ‘Venezuela’da Neler Oluyor: Emperyalist Müdahale ve Direniş’ başlıklı söyleşide konuşan Venezuela’nın Türkiye Büyükelçisi Reyes, ABD’nin yalnızca Maduro’yu değil Güney Amerika’daki tarihi bağımsızlıkçı projeyi hedef aldığını söyledi.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ve José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Günay'ın katılımıyla “Venezuela'da Neler Oluyor: Emperyalist Müdahale ve Direniş" başlıklı söyleşi dün İzmir NHKM'de gerçekleştirildi.

“Venezuela: Karanlık Dava” belgeselinin gösterimiyle başlayan etkinlik Yiğit Günay'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Emperyalizme karşı Venezuela ile dayanışmanın önemine değinen Günay, "Bizim ilkeleri bırakmadan hareket etmemiz lazım. Dünyanın her yerinde emperyalist müdahalelere karşı çıkmak bizim için ilkesel bir tavırdır" dedi.

TÜM DÜNYA HALKLARI ADINA MÜCADELE

Ardından söz alan Büyükelçi Jose Gregorio Bracho Reyes sözlerine, başta JMKDD olmak üzere destekleri için tüm Türkiye halkına teşekkür ederek başladı. ABD'nin Venezuela ve Güney Amerika'daki müdahalelerinin tarihsel arka planından bahseden Büyükelçi ABD'nin bugün sadece Maduro yönetimini değil, Güney Amerika'daki tarihi bağımsızlıkçı projeyi hedef aldığını, bu projenin hayata geçirilmesine öncülük etmesi sebebiyle Venezuela'nın en şiddetli saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Venezuela'nın karşılaştığı saldırının boyutlarını aktaran Büyükelçi Reyes, siyasi baskının yanı sıra ekonomik baskıların da yoğun şekilde sürdüğünü, Venezuela'nın mal varlıklarına hukuksuzca el konduğunu, hesaplarının dondurulduğunu belirtti.

Büyükelçi Reyes sözlerini bitirirken sadece Venezuela halkı için değil, tüm Güney Amerika ve başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanan tüm dünya halkları adına mücadele ettiklerini ve direnişe sonuna kadar devam edeceklerini belirtti.

Söyleşi soru cevap bölümünün ardından sona erdi.