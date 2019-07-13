Veliler birleşti: Güzeloba'da imam hatibe değil ortaokula ihtiyaç var

Antalya Güzeloba'da ortaokul ihtiyacını karşılamak üzere yapılan binanın imam hatip okulu olarak açılmasına karşı veliler birleşti. Bilimsel ve laik eğitim talebiyle bir araya gelen veliler 'İmam Hatip değil, Ortaokul istiyoruz' diyerek imza kampanyası başlattı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde, ortaokul olarak inşasına başlanan binanın imam hatip okulu yapılmasına tepki büyüyor.

Bilimsel ve laik eğitim talebiyle bir araya gelen veliler "İmam Hatip değil, Ortaokul istiyoruz" diyerek imza kampanyası başlattı.

Mahallede ortaokul binası olmadığı için ilk ve ortaokul öğrencileri ortak binada eğitim görüyordu. Farklı yaşlardaki 2 bin çocuğun aynı binada okuması nedeniyle ayrı bir ortaokul ihtiyacının olduğu ilçede bu amaçla inşasına başlanan binanın imam hatip ortaokulu olarak açılacağı ortaya çıktı.

Ortaokul adı altında çocuklarının İmam Hatip’e nakledileceğini öğrenen veliler, bilimsel ve laik eğitim talebiyle bir araya geldi.

Veliler bugün yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM TALEBİ

"Çocuklarını imam olarak yetiştirmek isteyen veliler için çok sayıda imam hatip okulu vardır. İmam hatip isteyenler istediği her yerde kayıt yaptırabilir. Ama biz adresimiz dışında okula kayıt yaptıramayız. Bizim talebimiz 28 derslikli Güzeloba Ortaokulu öğrencilerinin hiç dağılmadan yeni binada eğitimlerine devam etmeleri ve yeni okulun Güzeloba Ortaokulu olarak açılmasıdır. Çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitim almaları için okullarımızın İmam Hatip Okullarına, sınıflarımızın İmam Hatip sınıflarına dönüşmemesini istiyoruz."

Güzeloba pazar yerinde kurdukları standlarda imza toplayan veliler sonuç alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirttiler.