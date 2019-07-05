Vekillerin işi zor: Yemeğe yüzde yüz zam geldi, 1 lira olan çorba artık 2 lira...

Türkiye'de yemeğin en ucuz olduğu yer olan Meclis lokantasında önümüzdeki aydan itibaren fiyatlar artacak. Bazı yemek ücretlerinin yüzde 100 zamlanacağı öğrenilirken, 1 lira olan çorbanın 2 liraya yükseleceği ancak 6 ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerin fiyatına daha düşük oranda zam geleceği belirtiliyor.