Vekil değil, kamu görevlisi değil ama kamu aracını kullanmaya devam ediyor

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, hiçbir kamu görevi olmayan eski bir milletvekilinin resmi araç ve şoför kullanmaya devam ettiğini açıkladı.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, vefat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli için Meclis'te düzenlenen törene katıldı.

Tören sonrası isim vermeden bir açıklamada bulunan Durmuş Yılmaz, “Biraz önce TBMM eski Bşklarından Sn Bozbeylinin cenaze namazın katıldım. Allah rahmet eylesin. Cenazede gördüm ki sonradan milletvekili de olan eski bir bürokrat, şu anda hiç bir resmi görevi olmamasına rağmen bürokratken kullandığı kamu aracını şöförlü kullanmaya devam ediyor. Çok Yazık” dedi.