Vekil adayından tehdide yanıt: Biz yarın, öbür gün hep buradayız

CHP'li Avcılar Belediyesi'nin maaşları ödenmeyen işçileri bugün protesto eylemi için Belediye önünde toplandı. İşçilere destek için eyleme katılan Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı TKP üyesi Atakan Boyoğlu, beraberindeki heyet ve eylem yapan işçiler polisler tarafından tehdit edildi. Boyoğlu soL'a konuştu: 'Biz hep sınıfımızın yanındayız, hep sınıfımızın yanında olacağız.'

İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi'nde dört aydır maaşları ödenmeyen işçilerin protesto eylemleri sürüyor. Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 3. bölge bağımsız milletvekili adayı, TKP üyesi Atakan Boyoğlu ve beraberindeki heyet işçilerin eylemine destek verdi.

Avcılar Belediyesi önündeki protesto eylemi bir buçuk saat sürdü. İşçiler, maaşlarının ödenmemesi halinde eylemlerine her gün kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

DÜZEN HAKKINI ARAYAN İŞÇİDEN RAHATSIZ

Eylemin ardından Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 3. bölge bağımsız milletvekili adayı TKP üyesi Atakan Boyoğlu ve beraberindeki TKP heyeti bir grup sivil polis tarafından çembere alınarak tehdit edildi. Polisin "Sizin burada seçim çalışması yapmanıza izin vermeyeceğiz, burda bir daha görürsek gözaltına alacağız" tehditlerine karşı heyete, işçiler ve sendika görevlilerinden destek geldi. Polis tehdidini "Sizin de toplanmanıza izin vermeyiz" sözleriyle işçilere de yöneltirken bir işçi gözaltına alınmak istendi.

'BİZ HEP SINIFIMIZIN YANINDAYIZ, HEP SINIFIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ'

soL'a konuşan Atakan Boyoğlu, "Daha dün Bu Düzen Değişmeli Platformumuzun ilk toplantısında, 'Hakkını alamayan işçinin yanında olacağız' dedik, bugün sendika ağaları, ünüformasının altında kendini kral zanneden memurlar istemiyor diye bundan vaz geçecek değiliz. Bugün, dört aydır maaşlarını alamayan Avcılar Belediyesi işçilerine destek eylemindeydik. Belediye Meclis üyesinden 8 bin liraya kepçe kiralayan Belediye, kirayı işçinin maaşıyla ödüyor belli ki. Eylemden sonra bizi provokatör ilan edip yarın bizi burada görürse göz altına alacağını söyleyen polise 'Biz yarın, öbür gün hep buradayız' dedik. Biz hep sınıfımızın yanındayız, hep sınıfımızın yanında olacağız. Daha dün 'Bizden çok korkuyorlar' dedik, bugün yaşadığımız olay bunun en iyi göstergesidir" dedi.