Vedat Milor: Programım kanalın patronunun restoranlarını eleştirdiğim için sonlandırıldı

Gurme ve yazar Vedat Milor takipçisinin sorusunu yanıtlayarak NTV'de sunduğu 'Tadı Damağında' isimli programının patronunun restoranlarını eleştirdiği için sonlandırıldığını açıkladı.

Gurme ve yazar Vedat Milor takipçisinin sorusunu yanıtlayarak NTV'de sunduğu 'Tadı Damağında' isimli programın neden yayından kaldırıldığını açıkladı.

Milor, programının neden yayından kalktığına ilişkin takipçisinden gelen soruya yanıtında, "Programın yayınlandığı kanalın patronunun restoranlarını arka arkaya eleştirdiğim için sonlandırıldı" dedi.

Milor'un NTV'de sunduğu 'Tadı Damağında' isimli programı Ekim 2016'da yayından kaldırılmıştı.

'BİRİLERİNİN LOKANTASINI ÖVERSEM TEKLİF GELİR' DEMİŞTİ

NTV'de sunduğu 'Tadı Damağında' isimli programına son verilen yemek eleştirmeni Vedat Milor, yeni program yapıp yapmayacağına ilişkin olarak "Şarap içmeyi bırakıp birilerinin lokantalarını översem teklif gelir" demişti.

Milor, bir takipçisinin 'Tekrardan program yapacak mısın' sorusuna, 'Teklif gelmez' diyerek yanıt vermişti.

FERİT ŞAHENK'E GÖNDERME

Vedat Milor programı sürdüğü sırada, "iş harici İstanbul'da hiçbir lokantaya dana bifteği için gitmem" demiş ve bu yorum o dönem Nusret isimli restoranı ve NTV'yi de bünyesinde barındıran Doğuş Holding'in sahibi Ferit Şahenk'e gönderme olarak yorumlanmıştı.

Milor'un son açıklamasıyla birlikte programının sonlandırılmasında eleştirilerinin etkili olduğu doğrulanmış oldu.