Vedat Ekinci’nin kuzeni: Dur ihtarı yapılmadı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sınır köyünde öldürülen 14 yaşındaki Vedat Ekinci’nin kuzeni Hacı Ekinci, askerin dur ihtarında bulunmadan ateş açtığını söyledi. Hakkari Valiliği, Ekinci’nin ‘seken kurşun’un hedefi olduğu açıklaması yapmıştı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde Çemekurk sınır köyünde vurularak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Vedat Ekinci’nin kuzeni Hacı Ekinci askerin “dur” ihtarında bulunmadan doğrudan üzerlerine ateş açtığını söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan Haci Ekinci askeri helikopterden ateş açıldığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Kuzeni Vedat Ekinci ile birlikte olayın yaşandığı gün kaybolan birkaç büyükbaş hayvanı aramak üzere sınırın ötesine geçtiklerini söyleyen Hacı Ekinci "Olay sırasında Vedat ile birlikteydik, 3 kişiydik. Hayvanlarımız askeriye bölgesine girmişti, oraya gittik. Birden bire asker karşımıza çıktı ve 'Dur' demeden direkt bize sıktılar, amca oğlumu sırtından vurdular. Bize sıkanlar 3 kişiydi, birinin elinde dipçik, diğer ikisinde silah vardı ama yaklaşık 10 asker oradaydı. Amca oğlum yere düştü, askerlerden yardım istedim ama yardım etmediler. Vedat ellerimde can verdi” dedi.

Hacı Ekinci, olayın araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Hakkari Valiliği’nden olayla ilgili yapılan açıklamada “'Dur' ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız olay yerinde bulanan Hudut Birliklerimize ait araçlar ile Derecik Sahra Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir” denilmişti.

