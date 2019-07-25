Vedat Demircioğlu'nu unutmadık

Bundan tam 51 yıl önce, 6. Filo’nun ülkemize gelişinin protesto edilmesi sonrasında polisler İTÜ öğrenci yurdunu bastı. Vedat Demircioğlu burada yurdun camından atıldı, komaya girdi. 24 Temmuz 1968’de hayatını kaybetti. Emperyalizme karşı çıkanlar, emekçilerin çıkarlarını savunanlar 1968’den beri, Vedat Demircioğlu’ndan beri var olmaya devam ediyor.

Bundan 51 yıl önce, ABD 6. Filosu’nun ülkemize gelişinin protesto edilmesi sonrasında polisler İTÜ öğrenci yurdunu bastı. Vedat Demircioğlu burada yurdun camından atıldı, komaya girdi. 24 Temmuz 1968’de hayatını kaybetti.



1968 yılının 15-18 Temmuz tarihleri arasında Amerikan 6. Filo’sunun ülkemize gelmesi büyük tepkilere yol açtı. Vedat Demircioğlu’nun da içinde bulunduğu 68 Kuşağı’nın devrimci gençleri 6. Filo’ya karşı bir çalışma başlattılar. Her tarafa afişler asılıyor, bildiriler dağıtılıyor, üniversiteler ülkemizin NATO’nun ileri bir karakolu olmasına karşı “6. Filo, 54 tane ikili anlaşmanın ve 101 adet Amerikan üssünün bekçisidir ve halkımıza dost değil düşman bir kuvvettir… 6. Filo toprak ağalarının düzenini beklemektedir… 6. Filo, düşük ücretlerle çalıştırılan işçilerin değil, bu işçileri sömüren, bu işçileri ücret kölesi olarak çalıştıran sömürgen şirketlerin düzenini beklemektedir… 6. Filo, petrolümüzden bakırımıza tüm yeraltı kaynaklarımızı soyan yabancı şirketlerin düzenini beklemektedir… Kısaca 6. Filo, bu çürümüş ve halk düşmanı düzenin bekçiliğini yapmaktadır…” diyerek örgütleniyordu.

15 Temmuz’da İTÜ öğrencileri tarafından yapılan eylemin ardından polisler İTÜ yurtlarına baskın düzenledi. Vedat Demircioğlu polisler tarafından 2. katın penceresinden atıldı. Yurt baskınının ardından 6. Filo’ya karşı tepkiler büyüdü. İTÜ’den, Deniz Gezmiş ve arkadaşları İstanbul Üniversitesi’nden ve diğer üniversitelerden devrimci gençler harekete geçtiler ve 18 Temmuz’da 6. Filo ile birlikte gelen Amerikan askerleri denize döküldü. Vedat Demircioğlu 8 gün komada kaldı, 24 Temmuz’da hayatını kaybetti. Cenazeyi almak isteyen arkadaşlarını talebi reddedildi. Bunun üzerine 25 Temmuz’da boş bir tabutla sembolik bir cenaze töreni düzenlendi. 5000 kişinin katıldığı cenaze töreninde o sıralarda aranan Deniz Gezmiş cenaze töreninde en önde yürüyordu. Polisler faşist bir grupla birlikte cenaze törenine saldırdılar.

VEDAT DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

Vedat Demircioğlu Konya’nın Taşkent ilçesinde 1943 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra ailesi İmam Hatip Lisesi’ne göndermek istese de bir aile dostlarının yardımıyla Vefa Lisesi’nde okumaya başladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Demircioğlu Türkiye İşçi Partisi ve onun tarafından kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesiydi. 12 Mart öncesinde Vedat Demircioğlu ile başlayan devrimcilere karşı işlenen cinayetler artarak, Kanlı Pazar’a kadar devam etti.

6. Filo’ya ülkemiz emekçilerinin çıkarları için karşı çıkan gençlerin karşısına patronlar ve onların siyasi temsilcileri tarafından 6. Filo’ya doğru namaz kılanlar çıkarıldı, 6. Filo ABD'nin, emperyalizmin bir simgesi olarak ülkemize demir attı. Kendisi gitmiş olsa da emperyalizm ülkemiz emekçileri için büyük bir dert olmaya devam ediyor. Ona karşı çıkanlar, emekçilerin çıkarlarını savunanlar ise 1968’den beri, Vedat Demircioğlu’ndan beri var olmaya devam ediyor.



'GELİYOR ÇAĞIL ÇAĞIL'

Ruhi Su, Vedat Demircioğlu için bestelediği türküde "Demircioğlu'nun bir değil, halkımız gibi çoğul" olduğunu anlatmıştı:

Bir Sabah Uykusunda

Polisi saldırdılar

Demircioğlu Vedat'ı

Coplarla öldürdüler

Coplarla yumruklarla

Vurdular öldürdüler

Gencecik çocuklardı

Belki sizde gördünüz

Ellerinde pankartlar

Yolda gidiyorlardı

Özgürlük istiyorlardı

Özgürlük diyorlardı

Ellerinde pankartlar

Özgürlük diyorlardı

Altıncı Filo derler

Belki siz de gördünüz

Kıbrıs'ta karşımıza

Çıktılar, durdurdular

Boğaz'da karşımıza

Çıktılar, öldürdüler

Kurtuluş savaşında

Belki siz de gördünüz

Demircioğlu bir değil

Halkımız gibi çoğul

Geliyor çağıl çağıl

Geliyor çağıl çağıl