Ve o açıklama Mine Kırıkkanat'tan geldi

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığının 'genişliği' gazeteci Mine Kırıkkanat'a güven verdi. Kırıkkanat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Aman zengin olsun, doymayan eski fakirlerden bıktık' yorumunu yaptı.

soL - Haber Merkezi