Ve o açıklama Mine Kırıkkanat'tan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığını açıklamasının ardından gazeteci Mine Kırıkkanat'tan "Açı doyurmak zordur" yorumu geldi.
Kırıkkanat, İmamoğlu'nun mal varlığının "genişliği"nin güven verdiğini savundu.
Twitter'dan paylaştığı mesajında Kırıkkanat şunları kaydetti:
'AMAN ZENGİN OLSUN'
"İBBB @ekrem_imamoglu nun mal varlığını açıklaması, birinci derecede önem verdiğim 'ahlaklı politika' söylemine çok yakıştı. Mal varlığının genişliği de güven verdi. Çünkü... Açı doyurmak zordur. Toku doyurmak gerekmez. Aman zengin olsun, doymayan eski fakirlerden bıktık."