Ve bilirkişi de patrondan yana: Cengiz'in planı tıkır tıkır işliyor

Cengiz Holding’in ortağı Kazım Cengiz ile Küçük Çamlıca'daki arazinin hissedarı olan bir grup yurttaş arasındaki davada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi de, davacı Cengiz gibi ortaklığın sadece satış yoluyla giderilebileceği sonucuna vardı.

İstanbul’un en değerli bölgelerinden Küçük Çamlıca’da yaşanan arazi kavgasında bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Dava, Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden Cengiz İnşaat’ı da bünyesinde barındıran Cengiz Holding’in ortağı Kazım Cengiz ile arazinin hissedarı olan bir grup yurttaş arasında sürüyor.

Davacı Cengiz “ortaklığın satış yoluyla giderilmesi”ni talep ediyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, bölgede inceleme yapan bilirkişi de arazide ortaklığın yalnızca satış yoluyla giderilebileceği sonucuna vardı.

Bölge sakinleri de Üsküdar Belediyesi’ne başvurarak arazinin parsellenmesini istedi.

23 HİSSEDARI VAR

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Küçük Çamlıca Mevkii, Ovabaşı Sokak’ta yer alan 53 ada 2 parseldeki 8 bin 470 metrekarelik tarla vasfındaki arazinin çok sayıda hissedarı var. Burası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da evine çok yakın. Lüks villaların arasında kalan araziye hissedarlar 1980’li yıllarda kaçak evler inşa etmiş. Bu tarihe kadar da orada oturmuş. Evlerine elektrik, su ve doğalgaz bağlanmış.

“Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi” talebiyle açılan davanın ardından 40 yıldır aynı arazideki evlerinde yaşayan yurttaşlar evlerinin ellerinden alınmasından korkuyor. En son davaya bilirkişi raporu girdi. Raporda arazi üzerinde yasal olmayan 13 yapının bulunduğu belirtilerek parselin 23 hissedar arasında hisseleri oranında bölüştürülmesinin çeşitli nedenlerle mümkün olmadığı anlatıldı. Raporda “Ancak satış yoluyla ortaklığın giderilmesi mümkün olacaktır” denildi. Bölge sakinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdikleri mektuba yanıt alamadıklarını ifade ederek yetkililerin seslerini duymadığını söyledi.