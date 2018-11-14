Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı açıklandı

AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, yedi yılda 55 bin Suriyeliye vatandaşlık hakkı verildiğini açıkladı.

AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, Suriyeli sığınmacılarla ilgili asılsız haberler çıktığını belirterek iddialara yanıt verdi.

"Araçları için MTV ve diğer vergileri ödemiyorlar", "Suriyelilere maaş bağlanıyor" ve "Suriyeli öğrencilerin tamamına devlet bütçesinden karşılıksız burs veriliyor" gibi iddiaların doğru olmadığını belirten Uslu, "3,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verilecek. Beş yıl kaldıktan sonra Suriyeliler vatandaş olacak" iddiasını da yanıtladı.

"Yok arkadaşlar böyle bir şey çünkü Suriyeliler Türkiye'de geçici koruma statüsüyle kalıyorlar. Beş değil, yirmi beş yıl da kalsalar Türk vatandaşı olma şartları yok, özelliklerine sahip değiller. Ancak tüm yabancılara tanıdığımız istisnai yolla vatandaşlık alabilir, bu konuda vatandaşlığa başvuru hakkı kazanabilirler" diyen Uslu, yedi yılda 55 bin Suriyeliye Türkiye vatandaşlığı verildiğini açıkladı.

Uslu, "55 bin Suriyelinin içerisinde yaklaşık olarak 10 bini Türk anne veya babadan olduğu için veya evlenme yoluyla vatandaşlık kazandı. 55 binin içerisinde 20 binden fazla çocuk var arkadaşlar. Babaya verildiği zaman çocuğa da veriliyor. Bu anlamda şu ana vatandaş olan Suriyelilerin sayısı yüzde 1 civarında ve kesinlikle bu söylenen bilgiler şehir efsanesi olmaktan öte geçmiyor" diye konuştu.