Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini paylaşan polise hapis cezası

İstanbul Beşiktaş'ta öldürülen Vatan Şaşmaz'ın olay yeri görüntülerini sızdıran polise 1 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz’ın olay yeri görüntülerini sızdırdığı iddia edilen polis memurunun aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme polis memuru Faruk K.’yı toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer 3 sanık ise ayrı ayrı 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarıyla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Faruk K., savunmasında "Olayın başından sonuna hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Zerre kadar menfaatim olmadı. Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme, sanık polis memuru Faruk K.’yı “görevi kötüye kullanmak", "gizliliği ihlal" ve " ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme" suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanık polis memuru Faruk K.’nın eşinin de arasında bulunduğu diğer 3 sanık ise “Ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme” suçundan ayrı ayrı 2 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklara verdiği hapis cezaları ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.