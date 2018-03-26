Varna Zirvesi gündemi çetrefilli

Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin ele alınacağı Varna Zirvesi bugün başlıyor. Türkiye-AB Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Zirvede ele alınacak temel konulara bakıldığında Türkiye’nin 'güven tesisi' için gündeme getirdiği başlıkların önemli bir bölümünde yol alınması zor görünüyor.

İlk kez 2015'te düzenlenen ve periyodik aralıklarla yapılması planlanan Türkiye-AB Liderler Zirvesi, geçen yıl Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik olumsuz tutumu nedeniyle gerçekleşmemişti. Zirve o tarihten sonra ilk kez bugün, AB Konseyi dönem başkanı Bulgaristan'ın tarihi kenti Varna'da düzenleniyor. Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temsil edilecek.

Neler ele alınacak, zirvenin gündeminde neler var?

Zirvede altı ana gündem konusu var:

Türkiye-AB ilişkilerinde son durum

Mülteci krizi ve mültecilere yönelik insani yardım

Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı

Avrupa’da PKK/PYD militanları tarafından Türklere yönelik düzenlenen saldırılar

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi

TALİ KONULAR

Bu ana gündem maddelerinin dışında kimi tali konular da ele alınacak. Görüşülmesi beklenen diğer konular şöyle: Türkiye’ye karşı sıklıkla kullanılan hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler konuları, 2017 yılı için yayımlanması planlanan ilerleme raporu, Ege Denizi’nde Yunanistan ile tekrar baş gösteren Kardak Kayalıkları krizi ve Akdeniz’in doğu yakasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşanan sondaj gerilimi.

PATRONLARIN BEKLENTİLERİ

Varna Zirvesi'nden patronların beklentileri de var. TÜSİAD, zirve öncesi yaptığı açıklamada, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi maddesine ve sanayinin dijital dönüşümü konusunda Avrupa Birliği’nden teknoloji transferi ihtiyacına özel bir vurguda bulunmuştu. Güncellenmiş bir Gümrük Birliği'nin kazan-kazan etkisi yaratacağını ifade eden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Varna’daki AB-Türkiye zirvesi her iki taraf için de önemli bir fırsattır" demişti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, AB’nin vize politikasında değişikliğe giderek çeşitli kolaylıklar getirmesinin Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu ancak, vize ücretlerinin artırılmasına yönelik düzenlemenin ise oldukça düşündürücü bir konu olduğunu söylemişti. Kaan, "Vize başvurusunun maliyetleri, sadece başvuru ücreti ile sınırlı değil. Bununla birlikte birçok ek kalem de mevcut. Bu kararın tekrar gözden geçirilmeli. Çok sayıda vatandaşımız Avrupa ile iş yapıyor. Avrupa’ya yatırım yapıyor ve bundan dolayı sık sık seyahat etmek durumunda kalıyor. Vizelerin kaldırılması Türkiye için kesin bir çözüm olacak" demişti.

ANKARA'NIN BEKLENTİLERİ

Ankara, "güven tesisi" için Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılması ve terörle mücadeleye yönelik somut adımlar bekliyor. Dışişleri Bakanlığı ayrıca "müzakere sürecindeki siyasi ve suni tıkanıklıkların giderilmesinin" Türkiye'nin en önemli talebi olduğunu belirtiyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ELE ALINACAK

Zirve’nin temel başlıkları arasında sayılan Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi, sermaye kuruluşları ve Hükümet açısından öne çıkarılıyor. Ancak ABD-AB arasında görüşülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşması kapsamında önem taşıyan başlık, Trump’ın TTIP konusunu askıya alması nedeniyle önceliğini de yitirmiş durumda. Özellikle TÜSİAD, İKV gibi sermaye kuruluşları tarafından gündemde tutulmaya devam etmesi, daha çok “AB ekseni”nde kalmaya yönelik siyasi bir anlama sahip.