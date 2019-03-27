Varlık Fonu'ndaki THY hisseleri Katar'a mı satıldı?

İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Qatar Airways’in Türk Hava Yolları’nı (THY) satın aldığına dair iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Türkkan, son zamanlarda Qatar Airways'in Varlık Fonu'nun elindeki THY'nin yüzde 49'luk hissesini satın aldığına yönelik iddialar bulunduğunu hatırlattı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde THY ile ilgili iddialara değindi.

THY'nin yüzde 51'i halka arz edilmiş özel şirket statüsünde bir kuruluş olduğunu ifade eden Türkkan, önergesinde "THY, kamunun elinde kalan yüzde 49'luk hisse payıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devredilmiştir. Fona devredilen şirketler için Katar menşeili sermaye yapılarının ilgisi kamuoyu tarafından bilinmekte ve gelişmeler büyük bir hassasiyetle takip edilmektedir. Son zamanlarda Qatar Airways'in fonun elindeki THY'nin yüzde 49'luk hissesini satın aldığına yönelik iddialar bulunmaktadır. Bu iddialar THY bazında yalanlanmış olsa da aksi yönde herhangi bir açıklama Türkiye ve Katar'daki üst düzey yönetim çevreleri tarafından yapılmamıştır" değerlendirmesine yer verdi.

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre Türkkan, önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şu sorularına yanıt istedi: