Varlık Fonu Genel Müdürü açık konuştu: Devlet AŞ

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, kurumu 'Devlet AŞ' olarak tanımladı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, kuruma ilişkin Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin "Banka değildir, borç vermez. Merkez Bankası değildir, para politikası belirlemez. Hazine değildir, devlet için borç bulmaz. Emeklilik fonu değildir, maaş kesintisi havuzu olmaz. Özelleştirme İdaresi değildir, öyle bir amacı da, yetkisi de yoktur" diyen Sönmez, "Varlık Fonu nedir?" sorusuna ise, "Türkiye’nin sermaye çözüm platformu. Türkiye’nin stratejik yatırım platformu. Türkiye’nin büyük ve stratejik yatırım partneri" yanıtını verdi.

Munyar, Sönmez'in tahtaya bir bina çizdiğini, çatının tepe noktasına işin adını büyük harfle koyduğunu aktardı: DEVLET AŞ. Sönmez, DEVLET AŞ'nin tanımını "Devletin özel sektör mantığı ile çalışan holding şirketi" diyerek yaptı.

soL birçok kurumun ve hazine taşınmazlarının Fon'a devriyle yapılacak yağmanın ne anlama geldiğini eski Sayıştay Denetçisi ve Devlet Denetleme Kurulu eski üyesi Kadir Sev'le konuşmuştu. Sev, AKP'nin Varlık Fonu sayesinde ülke kaynaklarını, hiçbir yasaya ve kurala uymaksızın dağıtabileceğinin altını çizerek "Daha açık söylersek; kural dışılık yasalaştırıldı. Bu fonun faaliyetlerinin siyaseten sorgulanabileceği hiçbir mekanizma yok. Denetim yapılabilmesi de olanaksız. Çünkü bu fon ve kurulan şirket özel statüde. Koç'u, Sabancı'yı ne kadar denetleyebilirseniz, bu şirketleri de ancak o kadar denetlersiniz" demişti.

Röportaj'ın tamamı için tıklayınız: Varlık Fonu'na dair her şey: AKP ne yapmak istiyor?