Varank, Bosch yetkilisiyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young ile görüştü. ‘Süper teşvik’ kapsamına alınan Bursa’daki üretim tesisinin konuşulduğu ziyarette Bakan Varank, ‘Yatırım yapan tüm şirketler bizim şirketimiz’ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young’ı kabul etti. Görüşmenin ana gündemini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi oluşturdu.

Neredeyse yatırım tutarı kadar destek verilen teşvik kapsamındaki tesisle ilgili görüşmeye Bosch’un Türkiye ve Ortadoğu’dan Sorumlu Hükümet ve Dış ilişkiler Direktörü Yasin Akdere de katıldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Steven Young, verilen desteklerden memnun olduklarını belirterek “Bu yatırım, Türkiye'deki varlığımızı daha da güçlendirecek” dedi

VARANK: BAŞIMIZIN TACI

Bakan Varank ise yatırımın 5 yılda tamamlanacağını belirterek “Yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi sayesinde yılda 185 milyon dolar ihracat yapılacak. Böylece 45 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Bu yatırımın cari açığın azalmasına 230 milyon dolar katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

Bosch’un yeni yatırımlar için Türkiye’yi tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Varank, “Türkiye’de yatırım yapıp, ekonomimize katkı sağlayan, teknoloji geliştiren ve istihdam oluşturan tüm şirketler bizim şirketimizdir. Biz, yatırımcı açısından yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Hepsi başımızın tacıdır” diye konuştu.

