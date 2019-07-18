Van'da katliam gibi kaza: 17 sığınmacı yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var

Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs şarampole devrildi, katliam gibi kazada 17 sığınmacı yaşamını yitirdi, 51 yaralı var.

Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs şarampole devrildi. Öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, 17 kişi yaşamını yitirirken, 51 sığınmacı ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şunları söyledi: Muradiye'den düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs dağ yolunu kullanırken şarampole yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye yeteri kadar kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerimizin kurtarma ve yaralıların hastanelere sevk edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Hastanelerde gerekli önlemler alındı. Uyruklarıyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgimiz yok. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olduklarını değerlendiriyoruz. Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da var.