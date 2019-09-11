Van'da eylem ve etkinlik yasağı bin 23 gündür sürüyor

Van'da tüm eylem ve etkinlikler valilik kararıyla bir kez daha 15 gün süreyle yasaklandı. İldeki yasak 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana sürüyor.

Van Valiliği tarafından ilde tüm eylem ve etkinlikler bir kez daha 15 gün yasaklanarak uzatıldı.

Yasağın bin 23 gündür sürdüğü Van'da Valilik tarafından uzatılan yasaklamaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 11/09/2019 tarihinden geçerli 25/09/2019 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Van'da 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı bir kez daha uzatılmış oldu. Van Barosu, 21 Kasım 2016 tarihinden itibaren sürdürülen eylem ve etkinlik yasağı kararının iptali için 9 kez Van İdare Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.