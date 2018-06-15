Van'da AKP'lilerle CHP'liler arasında seçim gerginliği

Van'da dün akşam saatlerinde CHP'nin seçim bürosunun bulunduğu binanın çevresine bayrak asmak isteyen AKP Gençlik Kolları üyeleri ile CHP'liler arasında çıkan kavgada CHP milletvekili adayı Mehmet Kurukcu kalabalığın dağılması için ruhsatlı silahıyla havaya ateş açtı.

Van'da, AKP ve CHP arasında akşam saatlerinde parti bayraklarının asılacağı alanla ilgili gerginlik yaşandı. İddiaya göre, merkez İpekyolu ilçesi, Sıhke Caddesi üzerinde bulunan CHP 'nin seçim bürosunun bulunduğu binanın çevresine AKP Gençlik Kolları üyeleri bayrak asmak istedi. CHP'nin milletvekili adayları bu duruma itiraz edince tartışma yaşandı. Tartışma sırasında AKP Tuşba ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Bayram başına aldığı darbeyle yaralandı. Yaşanan gerginliğin daha fazla büyümemesi için Cumhuriyet Halk Partisi 1'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Kurukcu, ruhsatlı silahıyla havaya iki el ateş etti.

Duyulan silah sesiyle olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, AKP ile CHP 'li yetkililer ifadeleri alınmak üzere İki Nisan Polis Karakolu'na götürüldü.

CHP'Lİ KURUKCU: HAVAYA ATEŞ AÇMASAM LİNÇ EDİLECEKTİK

CHP milletvekili adayı Mehmet Kurukcu, akşam saatlerinde yaşanan gerginlikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mehmet Kurukcu'nun açıklaması şöyle:

"AKP Van İl Teşkilatı, bayraklarımızın üstüne bayrak astılar ve tüm uyarılarımıza rağmen bayraklarını kaldırmadılar. Biz bu akşam kaldırmak isterken 50 kişilik bir grup seçim büromuzun önünde bize saldırmaya başladı ve ben zor durumda kalıp havaya ateş açmak zorunda kaldım. Yoksa linç edilecektik. AKP Van İl Teşkilatına tavsiyem ortamı kışkırtmayın ve ortamı germeyin. Gençlerimize sahip çıkalım" dedi.